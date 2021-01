Neix Abril Solana Martín, la primera andorrana de l'any

Actualitzada 01/01/2021 a les 16:34

Abril Solana Martín, filla del David i de la Maria José, de la parròquia d’Encamp, és la primera andorrana del 2021. La nena ha nascut a les tres de la matinada i ha pesat 2 quilos i 800 grams. Amb aquest naixement l’arribada del primer nadó de l’any aquest 2021 no s’ha fet esperar gaire, ja que en altres ocasions no era el primer dia de l’any quan es registrava el primer naixement.

Els pares han explicat que no l'esperaven tan aviat ja que el naixement estava previst per al dia 12 de gener i estaven "preparant el sopar" quan la nena ha decidit venir al món, ha dit el pare, afegint que ha estat "una sorpresa" que sigui el primer nadó de l'any. "És una cosa curiosa, sense més", ha afegit. La mare ha explicat que el part ha anat "molt ràpid i molt bé" i que tot i que estava preocupada per les circumstàncies a què obliga la Covid-19 ha anat "tot molt bé". A més, han remarcat l'atenció rebuda.

La nena té dues germanes bessones de dotze anys, a punt de fer-ne els tretze, i ara l'Abril serà "la joguina de la casa" tal com ha explicat el pare, que ha destacat que estan "molt contents" amb l'arribada del nou membre de la família.