Dos intoxicacions etíliques la nit de Cap d'Any

Urgències atén sis persones més, la policia no fa cap detenció i es troba un cotxe abandonat a Escaldes

Actualitzada 01/01/2021 a les 17:49

Redacció Andorra la Vella

La nit de Cap d'any al Servei d'Urgències s'ha desenvolupat amb total normalitat i sense cap incident, segons ha informat el Servei Andorra d'Atenció Sanitària (SAAS). Urgències ha atès vuit visites entre les deu de la nit de dijous i les vuit del matí d'avui, dues de les quals intoxicacions alcohòliques. No s'ha hagut de fer cap intervenció del Suport Vital Avançat durant la nit.. El número de visites durant el dia d'ahir va ser com un dia normal (67 pacients).



D'altra banda, la policia no haver de fet cap detenció. Es va trobar un vehicle abandonat en un camí nevat i gelat al costat de la rotonda de sortida d’Escaldes cap a la Massana. Durant el matí, el cotxe va ser retirat per una grua.

