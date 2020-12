La passarel·la de la Vall del Riu enfronta el comú i la minoria per les adjudicacions

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:34

Anna Ribas Canillo

El consell de comú d’ahir semblava un partit de tennis en què en comptes de pilota hi havia retrets. En la sessió de més de quatre hores, la discussió va ser la gran protagonista. Un dels temes que més va afrontar el comú és la col·locació de proteccions a la passarel·la de la Vall del Riu. En primer lloc, el conseller de l’oposició Albert Torres va acusar la majoria de fer estimacions “no prou objectives”, ja que es preveia una despesa d’entre 550.000 i 650.000 euros i es va adjudicar per 649.369,94 euros. Però, a més, va apuntar que en un primer moment la construcció del pont era de 2,6 milions i que, amb la nova adjudicació, ja ascendia a 3,4. En aquest sentit, el cònsol menor va precisar que en la primera adjudicació ja es preveien més de 200.000 euros per a les proteccions i que, per tant, s’haurien de descomptar d’aquests 649.000 euros. I detallava que l’increment es deu al fet que les exigències tècniques del Govern són superiors a les de la normativa francesa i suïssa, en les quals s’havien basat.

Un punt que també va generar polèmica són les obres al telecabina per 250.000 euros per les quals s’adjudica el 80% del pressupost total perquè finalment es podran aprofitar les pedres actuals. Tanmateix, es va aprovar l’ordinació de preus públics de l’analítica ADN dels gossos que el comú subvencionarà els primers vuit mesos de l’any vinent.