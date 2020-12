L'efecte de les festes nadalenques es deixa notar, amb 64 nous contagis

L’augment de proves però també infeccions per celebracions, darrere de les xifres

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:11

Dolors Moreno Andorra la Vella

L’actualització sanitària va deixar ahir 64 nous contagis i una taxa de reproducció que ja supera l’1. Dades que constaten els primers efectes de les festes nadalenques. El ministre portaveu, Eric Jover, va assenyalar que atribueixen el repunt a l’augment de proves diagnòstiques –els autotests han permès detectar 54 persones asimptomàtiques– però també a les festes. “És evident que una major socialització provoca més risc” i per això va tornar a fer una crida a la responsabilitat. Entre els nous contagis detectats Jover va indicar que s’han donat casos en celebracions que s’havien saltat restriccions, com ara el màxim de 10 persones.



Els 64 nous contagis han fet elevar els casos actius un altre cop per sobre del mig miler (515). El total d’afectats per la Covid-19 des que es va iniciar la pandèmia és de 7.983 persones, 7.126 contagiades durant la segona onada. Ahir els hospitalitzats també van augmentar en dos pacients, amb 15 persones internades a planta i 3 a la unitat de cures intensives, un dels quals resta intubat.



És una situació epidemiològica que no preocupa excessivament i que no derivarà, almenys per ara, en noves restriccions abans no acabin les festes. El ministre portaveu va emfatitzar que la pressió sanitària permet “la capacitat per atendre en perfectes condicions tots els malalts, sigui quina sigui la patologia”. A més, va insistir en l’efecte de la gran capacitat diagnòstica en les xifres. D’autotests se n’han repartit uns 61.000 i Jover va anunciar l’adquisició de 100.000 tests d’antígens més per 435.000 euros per tal de seguir “el control sectorial” que s’ha planificat per a la temporada d’hivern, amb l’objectiu que treballadors però també turistes puguin interactuar amb la major seguretat sanitària.



La vacunació

Eric Jover va comparèixer amb la metgessa i integrant del comitè tècnic de la Covid Odile Sarroca per tal d’esvair dubtes sobre la vacunació, i remarcar la rellevància d’administrar-se el fàrmac per protegir-nos del virus i recuperar la normalitat perduda un cop s’assoleixi la immunitat de grup. Sobre la logística de la vacunació encara està per determinar el dia exacte de la setmana que ve que arrencarà, però Sarroca va recordar que els primers seran els col·lectius vulnerables i els professionals que se’n cuiden. La doctora va admetre que “hi pot haver cert temor perquè la vacuna ha sortit tan ràpid”, però va defensar que “la seguretat és tan alta com en les altres vacunes” i que la rapidesa es deu als recursos “ingents” destintats a trobar-la. També va indicar que la intenció és vacunar tothom, també els que han passat la malaltia, malgrat que es començarà amb els que no han contret el virus i, per tant, no compten amb immunització.