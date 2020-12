Indignació del sector hoteler pels nous ERTO

Les tres associacions hoteleres mostren el seu malestar perquè no poden tenir el 100% de la plantilla en ERTO i han de pagar un percentatge major

Actualitzada 31/12/2020 a les 12:46

Redacció Andorra la Vella

Les tres associacions que representen el sector hoteler, la Unió Hotelera d'Andorra, l'Associació d'Empreses d'Allotjament Turístic i Autèntics Hotels d'Andorra, han expressat la seva "indignació i malestar" per les condicions dels nous ERTO a través d'un comunicat conjunt. Un dels punts que més polèmica han generat dins del sector és que ja no poden tenir el 100% de la plantilla en reducció de jornada laboral o suspensió temporal dels contractes de treball, ja que la nova Llei determina que no poden tenir més del 75% de la plantilla en ERTO. A més, amb els nous ERTO, l'empresa haurà d'assumir una quantitat salarial superior, passant del 25% actual al 40% a partir de l'1 de gener, que es quan entra en vigor la nova Llei.



Les tres associacions destaquen que la sitiuació en relació a l'arribada de turistes no ha canviat des de l'octubre i segueixen patint dificultats. A més, se'ls requereix presentar tota la documentació novament per als nous ERTO, la qual ja tenen. "Demanem al Govern que tingui en compte la realitat actual de tots els agents econòmics del país per no caure en discriminacions inter-sectorials", han exposat en el comunicat conjunt.



A més, han destacat que "no podem acceptar que l'activitat del nostre sector no estigui emparada en el punt IV de l'article 13" de la nova Llei, que determina que aquesta "està afectada o restringida per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limitin l'arribada de turistes". "No entenem que sí han estat reconeguts altres agents econòmics amb igual o menys impacte directe en l'arrada de turistes que en el nostre cas", han destacat.