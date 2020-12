Grandvalira i Vallnord rebaixen el preu del forfet de dia

Els dos dominis tindran un aforament limitat a les seves respectives estacions

Actualitzada 31/12/2020 a les 16:33

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira i Vallnord han anunciat una rebaixa del preu del forfet de dia a 20 euros a partir del 4 de gener fins, com a mínim el 8 de gener. Ambdues estacions han anunciat l'obertura pel dia 2 de gener de manera gratuïta i exclusivament per a residents a Andorra, però amb un control de l'aforament.



En el cas de Vallnord, serà de 2.000 esquiadors al dia, dels quals 500 representen esquiadors de muntanya, i la resta d'alpí. Els remuntadors oberts permetran anar des del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil, la qual cosa suposa el 70% del total del sector de Pal. A partir del 8 de gener s'estudiarà, en funció de la crisi sanitària, la possibilitat d'ampliar les pistes. Vallord ha destacat que l'obertura de dissabte es realitza per un compromís amb el client del país i de responsabilitat social. "Si seguim un criteri empresarial. no hauríem obert l'estació, ja que econòmicament estem passant un moment molt complex", ha assegurat el director de l'estació, Josep Marticella. "Som conscients que la decisió d'obrir, encara que sigui parcialment, ens comportarà unes pèrdues econòmiques greus, que s'han de sumar als 7 milions que ja hem deixat d'ingressar durant el 2020", ha afirmat Marticella.



Forfet Natura

Des de l'estació han recordat que a partir del dilluns el forfet Natura, ja sigui el de dia o de temporada, serà necessari per poder practicar esquí de muntanya a l'estació. En aquest sentit, Vallnord ha destacat que durant el desembre l'estació ha mantingut l'estat de les pistes i circuits de Skimo i raquetes, així com el servei de pisters socorristes de 7 h a 22 h.