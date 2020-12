Estrella defensa que L'A surt reforçat en el Govern de coalició

El secretari general de L’A, Gerard Estrella, va afirmar ahir que la formació liberal està sortint “reforçada” dins del Govern de coalició, ja que va considerar que han tingut “més visibilitat” i una major capacitat d’incidir en les polítiques de l’executiu. En aquest sentit, Estrella va referir-se a la candidatura nacional perquè Andorra esdevingui reserva nacional de la biosfera com un dels punts més destacats que ha posat L’A en l’agenda política. “Aquest any ha sigut com un matrimoni. Si amb la crisi ens hem mantingut units, la unió sortirà més reforçada quan les coses millorin”, va expressar Estrella.



Sobre aquesta

#1 Josep

(31/12/20 07:14)