Els Reis no passaran pel tram de vianants de Meritxell

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:35

Adrià Esteban Andorra la Vella

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va anunciar ahir que la cavalcada de la capital no passarà pel tram de vianants de l’avinguda Meritxell “per evitar aglomeracions”. D’aquesta manera, Marsol va afirmar que la carrossa, on aniran els tres Reis d’Orient, passarà “per tots els altres carrers de la parròquia”, raó per la qual ha fet una crida perquè els ciutadans “es concentrin al més a prop de casa seva”. El recorregut s’iniciarà a partir de les 16.30 hores des de la plaça Guillemó, passant per Ciutat de Valls, Santa Coloma i la Margineda. A partir de les 18.00 hores pujaran per les avingudes d’Enclar i Santa Coloma, Prada Motxilla, Prada Casadet i Prat de la Creu, mentre que a partir de les 19.00 hores desfilaran per Prada Ramon, avinguda Doctor Mitjavila i la part alta de l’avinguda Meritxell. A més, Marsol va asseverar que els Reis sí que podran llançar caramels per als infants, els quals també rebran una invitació especial per gaudir d’un tiquet per a dues de les atraccions nadalenques de la parròquia: l’Arbre màgic i el Megabross. Finalment, Marsol va catalogar “d’impossible” fer una cavalcada conjunta amb la Unió Proturisme d’Escaldes-Engordany.