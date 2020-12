Les pistes no pagaran l’electricitat consumida pels ginys i la innivació al desembre

Els camps de neu podran demanar ERTO per als treballadors temporers Els treballadors temporers que ja han estat contractats podran posar-se en ERTO. Fernando Galindo

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:01

Dolors Moreno Andorra la Vella

Amb l’arribada del 2021 entra en vigor la nova Llei de mesures urgents per pal·liar els efectes de la crisi sanitària que recull les noves condicions per acollir-se a un ERTO. Una de les novetats de la nova legislació és que es publicaran decrets periòdics per actualitzar els sectors econòmics que s’hi poden acollir, tenint en compte la situació canviant de la pandèmia i la necessitat que pot derivar-se d’aplicar noves restriccions. Ahir el consell de ministres va validar el primer decret i precisament les estacions d’esquí hi estan previstes, així com les botigues de lloguer de material. Les empreses del ram poden suspendre els contractes de treball o bé aplicar reduccions de jornada a les persones assalariades que ja hagin estat contractades i donades d’alta a la CASS, “sempre que els seus contractes de treball siguin contractes per temporada i no tinguin una durada superior a cinc mesos”. Es tracta d’una excepció que estarà vigent fins al 31 de gener vinent malgrat que el titular d’Economia va avançar que pot ser prorrogable, que de fet per això s’ha buscat aquest mecanisme més àgil de poder actuar mitjançant un decret.



L’opció dels ERTO se suma a la mesura aprovada fa uns dies de suport als treballadors de la neu, una prestació de desocupació involuntària per als que són residents i que ja han sol·licitat 65 persones. El consell de ministres va validar un compromís de despesa de 45.515 euros per tal de fer front a aquestes ajudes.



L’executiu també va validar el decret que permetrà a les estacions no abonar el consum en electricitat per l’ús de ginys ni tampoc el que s’ha utilitzat per a la innivació artificial durant el mes de desembre. El ministre portaveu, Eric Jover, va avançar que Andorra Telecom prendrà una decisió en la mateixa línia.



La nova llei dels ERTO

Avui s’esgoten les suspensions de contracte i reduccions de jornada aprovades aquest 2020, una figura inexistent al Principat que es va impulsar per evitar al màxim la destrucció de llocs de treball per la crisi econòmica derivada de la sanitària. Entren en vigor noves condicions que permeten sol·licitar ERTO a les empreses que estan tancades per decisió governamental (pubs i discoteques, per exemple), les que pateixen restriccions d’activitat (bars i restaurants) que demostrin una davallada de negoci del 50% els darrers tres mesos o bé entre el 30% i el 50% el darrer any, les del ram turístic que hagin tingut una pèrdua de la xifra de negoci superior al 30% i les d’altres sectors que també certifiquin una pèrdua d’entre el 30% i el 50% durant els darrers dotze mesos i que estiguin en risc de viabilitat. Els treballadors afectats patiran una reducció salarial esglaonada en funció del sou que se situarà entre el 30% i el 50% si cobren entre el sou mínim i el mitjà (que sempre està garantit i que per al 2021 és de 1.121 euros). Se seguiran podent beneficiar d’una rebaixa del lloguer que serà aquest cop del 10% amb algunes excepcions com les famílies monoparentals, que podran gaudir-ne del 20%.



També podran beneficiar-se de la rebaixa del lloguer del 20% els autònoms, als quals se seguirà abonant una prestació de 1.121 euros si la base de cotització a la CASS és almenys del 50% i si treballen en una activitat suspesa o han sofert una davallada de negoci significativa.



ELS LLOGUERS

La nova llei de mesures urgents preveu les rebaixes del lloguer a establiments tancats per decret o amb rebaixes significatives del volum de negoci. Hi ha rebaixes de fins al 75% i també carències.



La mesura ja s’està aplicant des de l’octubre als sectors més afectats per les restriccions com ara els bars. En total ja se n’han validat 148 i el Govern ha assumit 133.944 euros.