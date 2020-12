El Govern renova el contracte amb l'empresa de Toti Garcia

La prestació de serveis d’A2 Security s’allarga un any més per 50.000 euros

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

El Govern va publicar ahir un edicte al BOPA en el qual va adjudicar novament a l’empresa de Toti Garcia, A2 Security, la prestació de serveis per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera per un valor de 50.000 euros. D’aquesta manera, el contracte de Garcia amb el Govern queda de facto renovat fins al 24 de desembre del 2021 i serà el tercer servei que prestarà a l’administració en qualitat d’assessor. La contractació per part del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, encapçalat per Jordi Gallardo, es va acordar en la reunió del consell de ministres del 23 de desembre.



Cal recordar que la contractació de Garcia ha estat envoltada de controvèrsia per la prestació dels seus serveis i en nombroses ocasions el ministre ha hagut de defensar en seu parlamentària l’honorabilitat de l’assessor davant les constants preguntes del PS. A tall d’exemple, en la sessió de control al Govern del 2 de juliol Gallardo va realçar Garcia per haver actuat “altruistament” durant la pandèmia, és a dir, “sense cobrar cap tipus de comissió i treballant en caps de setmana quan no eren competència del seu contracte” per aconseguir material de protecció mèdic.



D’altra banda, tal com va avançar el Diari, una altra de les qüestions que ha portat més cua és l’ús de la targeta oficial de presentació de Garcia, en la qual apareix l’escut del Govern, així com també l’adreça de les dependències administratives, telèfon i correu electrònic de l’executiu. Sobre aquesta qüestió, Gallardo va defensar que les targetes s’adscrivien a la legalitat. “Com ja s’ha fet amb altres assessors en anterioritat, disposa d’una targeta perquè de cara als contactes es pugui acreditar com a interlocutor del Govern”, va afirmar el ministre, qui va manifestat que es van arribar a imprimir 250 exemplars per un cost de 38, 31 euros.



Des del PS, el president del grup parlamentari, Pere López, va denunciar el mes de setembre haver estat “amenaçat i extorsionat” per Garcia. “No condicionarem l’activitat de control a l’executiu del meu grup parlamentari a les amenaces de Toti Garcia i el seu entorn”, va sentenciar López. Al seu torn, el conseller del PS Quim Miró va apuntar en seu parlamentària que “hi ha molta gent que no entén si és amiguisme o favoritisme”.

