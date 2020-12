El comú es nega a tornar les claus del Palau de Gel

La corporació al·lega que és un equipament d’interès públic i que les converses estan obertes

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:08

El comú de Canillo es nega a tornar les claus del Palau de Gel. Així ho va comunicar la corporació ahir als propietaris del terreny al·legant que es tracta d’un equipament que és d’interès públic i entenent que les converses entre les dues parts per allargar el contracte segueixen obertes. Una opinió no compartida per l’altra part de l’equació, ja que els titulars de la finca, Casa Roig, ha descartat que es pugui arribar a un acord i per tant dona per tancades les negociacions. Per això exigeixen al comú que retorni les claus avui mateix, data en què finalitza el contracte vigent. Coneixedors ja que la corporació es nega a deixar les instal·lacions, els propietaris han avançat que recor­reran a la via judicial. De fet, la setmana que ve procediran a fer una citació judicial com a pas previ per interposar una demanda a la Batllia. El cas, per tant, s’allargarà a partir d’ara als tribunals.



Avui al matí les dues parts estaven citades a les instal·lacions canillenques per dur a terme la revisió de les instal·lacions i retornar les claus, però el comú ja va avisar ahir la propietat a través d’una carta que els cònsols no hi assistiran. La corporació va informar Casa Roig en el mateix document que si volen procedir a la visita no hi ha cap inconvenient i que els atendrà el cap de manteniment de les instal·lacions, però que no se’ls entregarà la possessió de l’espai.



Rebutjada la darrera proposta

En un darrer intent per salvar el Palau de Gel, la corporació comunal va presentar dimarts una última oferta als propietaris per la compra dels terrenys. La proposta, que va ser rebutjada pels amos de la finca, era de set milions d’euros al comptat, xifra que suposava un increment de tres milions respecte del primer oferiment.



En concret, cal recordar que la primera proposta que es va posar sobre la taula era de vuit milions d’euros, però dels quals es volien deduir 1,5 milions pel cost del desmunt de l’edifici i uns altres 2,5 milions per la urbanització de la parcel·la, que deixava el preu final de la compra en uns quatre milions d’euros. Durant les negociacions, els propietaris dels terrenys van recordar que el comú va fer un estudi de la finca el maig del 2019 en el qual es fixava el valor de la parcel·la en més de setze milions. Una xifra que la corporació actual rebutja completament argumentant que està allunyada de la realitat i dels preus de mercat actuals.



Tot plegat ha provocat que les dues parts no hagin arribat a una entesa. De fet, la intenció dels amos de la finca mai ha sigut vendre i, en tot cas, no per aquesta xifra. Rebutjada, doncs, l’última proposta, Casa Roig dona per acabades les negociacions i reclama el retorn del terreny.

