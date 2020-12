Urbex Woman defensa que no va identificar la clínica per evitar l'efecte crida

La CASS denuncia Urbex Woman per entrar a la clínica abandonada de Santa Coloma

Actualitzada 30/12/2020 a les 06:13

Anna Ribas Andorra la Vella

La youtubera que es va colar a l’antiga clínica Santa Coloma, Urbex Woman, va explicar al Diari que la primera norma dels urbex, és a dir, de les persones que entren en edificis abandonats, és no dir el lloc en el qual irrompen per evitar l’efecte reclam. Tanmateix, va indicar que no esperaven que s’identifiqués el lloc tan fàcilment i que és un indret molt conegut entre les persones aficionades a entrar en immobles on fa molt de temps que no hi entra ningú. Una altra de les característiques del col·lectiu és que “sempre actuem amb respecte i sense vandalisme”. “Hi ha entrat moltíssima gent”, va destacar la youtubera espanyola.



El fons de reserva de la CASS va presentar ahir una denúncia a la policia contra Urbex Woman per entrar a la clínica Santa Coloma i penjar les imatges al canal. Els responsables de l’entitat es van mostrar preocupats “per l’efecte crida” que pugui tenir el comportament de la youtubera. Temen que més gent vulgui entrar a l’edifici tancat des de fa 25 anys “i que algú pugui prendre mal”. I van remarcar que “és un edifici en mal estat i, per tant, perillós de passejar-hi per dins”. Precisament per aquest motiu es van tapiar els accessos i es vol enderrocar l’antic centre hospitalari durant l’any que ve.



La dona va penjar el vídeo el 25 de desembre i ja supera les 26.500 reproduccions. En l’enregistrament, Urbex Woman insisteix que les instal·lacions fan molta por i va fent comentaris del mobiliari i la maquinària que es va deixar al centre hospitalari. La clínica està abandonada des de principi dels anys noranta per perill de despreniment de pedres.

#1 Gràcies

(30/12/20 07:34)