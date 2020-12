Un conductor de 66 anys es precipita per un talús al Rec del Solà

L'home ha estat traslladat a l'hospital per avaluar el seu estat, tot i que en principi no revesteix gravetat

Hospital, Ambulància A l'hospital hi ha tres ingressats.

Actualitzada 30/12/2020 a les 13:08

Redacció Andorra la Vella

Un conductor de 66 anys s'ha precipitat aquest matí per un talús del Rec del Solà, a la zona del carrer Mestre Xavier Plana. L'home, que conduïa un Volkswagen Tiguan amb matrícula del Principat, ha baixat uns quants metres per la pendent abans que el seu vehicle quedés aturat. ELs bombers l'han pogut treure de la zona i ha estat traslladat a l'hospital amb ferides, que en principi no revesteixen gravetat.