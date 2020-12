Salut destaca la seguretat "altíssima" de la vacuna de la Covid

Govern remarca el benefici individual i col·lectiu de la immunització

Actualitzada 30/12/2020 a les 19:30

Redacció Andorra la Vella

La metgessa internista del SAAS, Odile Sarroca, ha defensat avui "l'altíssima" seguretat de la vacuna contra el SARS-CoV-2 per insistir en la necessitat de posar-se l'antídot per frenar la pandèmia. La doctora i membre del comitè tècnic de la Covid ha recalcat que el fàrmac servirà "per prevenir els casos greus, protegir les persones amb alt risc laboral d’exposició, la reducció de la transmissió i el manteniment dels serveis i activitats essencials”. Sarroca ha comparegut en la roda de premsa d'actualització sanitària per donar detalls te`cnics sobre la vacunació i ha comentat que de moment no se sap quan durarà la immunitat de les persones que han passat la infecció i que per això "a la llarga s'haurà de vacunar a tothom" tot i que en la primera fase serà per a qui no ha passat la malaltia.



El ministre Eric Jover ha reiterat el benefici individual i col·lectiu que representa posar-se la vacuna i ha assenyalat que Govern anirà anunciant el nombre de dosis que s'administraran en funció de les que vagin arribant. La vacunació està prevista per la setmana vinent amb els usuaris i professionals dels centres sociosanitaris com a primers destinataris.

