Mor una dona de 89 anys hospitalitzada per Covid-19

El decés eleva a 84 el nombre de víctimes des de l’inici de la pandèmia

Actualitzada 30/12/2020 a les 06:10

Redacció Andorra la Vella

Una dona de 89 anys afectada per la Covid-19 va traspassar durant la jornada d’ahir. La víctima estava ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en una habitació de planta. Amb aquesta mort ja són 84 el nombre total de decessos des de l’inici de la pandèmia, 31 de la segona onada.



Paral·lelament, el ministeri de Salut va informar ahir de la detecció de 44 casos nous de Covid-19 en les darreres 24 hores, xifra que eleva a 7.919 les persones infectades des que va esclatar la crisi sanitària i a 7.062 els afectats de la segona onada. En aquest sentit, la xifra de casos actius és de 475, un més que ahir, mentre que en les darreres hores han rebut 43 persones l’alta mèdica. D’aquesta manera, 7.361 persones s’han recuperat des de l’inici de la pandèmia, concretament 6.557 recuperades en aquesta segona onada.

Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha 16 persones ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals 13 es troben ingressades a planta i tres a l’UCI. D’aquestes, una requereix l’assistència de la ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap resident ingressat. Finalment, respecte a la incidència escolar, el Govern va informar que hi ha nou aules estan sota vigilància activa –tres total i 16 parcial– i 26 en vigilància passiva.