Les pistes descarten una obertura total

Actualitzada 30/12/2020 a les 17:21

Les estacions, els hotelers i el país sencer té encerclat el dia 2 com a data d'obertura de les estacions d'esquí i s'hi han dipositat moltes esperances. Però a hores d'ara, i en paraules del president de Ski Andorra Francesc Camp, "no hem tancat la data d'obertura". Segons ha exposat a la roda de premsa posterior al consell de comú de Canillo, "estem a l'espera que França ens digui que no s'aplicarà restriccions als turistes gals que vinguin a esquiar al Principat, com sí que passa si van a Espanya o a Suïssa". Sobre quan es rebrà aquesta resposta, Camp ha confessat que per obrir el dia 2 de gener, s'hauria d'obtenir en breus: "S'hauria de desencallar com més aviat possible perquè no s'obre d'un dia per l'altre, es necessiten un parell de dies per posar en marxa l'estació".

Amb tot, ha reiterat que tot i que des de Ski Andorra els "agradaria" que l'obertura es produís aquest dissabte, volen tenir certeses que el mercat francès vindrà al país. En aquesta línia ha destacat que "el mercat català fins al dia 11, res" i que a la resta d'Espanya "és complicat perquè hi ha restriccions en la mobilitat".

Així doncs, conscients que en cas que s'obri es tindrà "un mercat molt reduït", ha detallat que l'obertura serà progressiva en funció de la demanda: "Està clar que no s'obriran tots els ginys". I que precisament per aquest motiu, "s'haurà de pensar en un preu de forfet més baix".