Les estacions podran posar els temporers en ERTO

El consell de ministres aprova un decret que entrarà en vigor l'1 de gener

Actualitzada 30/12/2020 a les 17:07

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat aquest matí un decret d'aplicació de la nova Llei dels ERTO, que entra en vigor l'1 de gener, que permet a les estacions d'esquí i a les botigues de material d'esquí posar els treballadors de temporada en ERTO. El decret estableix que tant les pistes com els establiments que lloguen material per a la pràctica de l'esquí poden suspendre els contractes de treball o bé aplicar reduccions de jornada a les persones assalariades que ja hagin estat contractades i donades d'alta a la CASS "sempre que els seus contractes de treball siguin contractes per temporada i no tinguin una durada superior a cinc mesos". Es tracta d'una excepció que estarà vigent fins el 31 de gener.

