La policia vol evitar “festes clandestines” de Cap d'Any

Actualitzada 30/12/2020 a les 06:40

Redacció Andorra la Vella

La policia ha preparat un dispositiu especial per a la nit de Cap d’Any per tal d’evitar la realització de “festes clandestines” i que es respectin els decrets de les mesures excepcionals per fer front a l’emergència sanitària. Els cos reforçarà la vigilància a les set parròquies, especialment en “zones conegudes com a sensibles i on solen haver concentracions i consum de begudes alcohòliques”. Amb tot, van deixar clar que no oblidaran altres llocs i infraestructures on també s’hi podrien organitzar festes.



Així doncs, la policia ha dissenyat un pla estratègic de gestió, en què hi haurà operatius específics de prevenció, seguiment, control i denúncia de les infraccions que es puguin constatar. L’objectiu és “dissuadir qualsevol acte il·lícit que pogués esdevenir”. A més, el cos d’ordre va enviat un missatge a través de les xarxes socials per tal que tothom segueixi les recomanacions de les autoritats sanitàries i va apel·lar a la responsabilitat individual i col·lectiva de la població.