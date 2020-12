La data d'obertura de les pistes d'esquí trontolla

Actualitzada 30/12/2020 a les 07:03

L'OBERTURA DE PISTES A FRANÇA DEPENDRÀ DE L'EVOLUCIÓ DE LES DADES SANITÀRIES

Anna Ribas - Andorra la Vella

França havia marcat en vermell el 7 de gener. Aquesta era la data prevista per obrir les pistes d’esquí, però les declaracions que el ministre de Salut gal, Olivier Véran, va fer ahir al programa 20h de France2 ho posen en dubte. Véran va insistir que el govern vol esperar a analitzar l’impacte de les celebracions de Nadal en la corba epidemiològica, i serà aleshores quan prendran una decisió. Així doncs, no es té clar que els francesos puguin esquiar la setmana que ve, ja que les dades al país no són positives: ahir es van diagnosticar 11.000 casos nous i sobre la pressió hospitalària va destacar que estan “gairebé saturats”.



De fet, el ministre també va anunciar ahir al vespre que s’avançarà a les 18 hores l’inici del toc de queda a les regions amb més afectació del virus. La mesura entrarà en vigor el 2 de gener i encara s’han d’anunciar les regions on el toc de queda es farà entre les 18 i les 6 hores, mentre que la resta es mantindrà entre les 20 i les 6 hores. Amb tot, va esmentar quatre regions específiques que sí que tenen una incidència alta: Grand Est, Bourgogne-France-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes i el departament dels Alps Marítims. Véran va exposar que volen evitar un nou confinament i hi ha molta disparitat entre territoris de França.



Cues al Pas de la Casa

La frontera francoandorrana va registrar ahir cues de quatre quilòmetres entre les 16 i les 18 hores després que molts francesos hagin aprofitat per fer compres. Els visitants estan condicionats pel toc de queda.

L’obertura de les estacions d’esquí trontolla. Les pistes encara no han comunicat la data d’inici de l’activitat malgrat que tenen permís per fer-ho el 2 de gener. El motiu és clar i rau en les restriccions de mobilitat dels països veïns. Descartada l’arribada de catalans, els responsables dels camps de neu volen la certesa que França manté el compromís de deixar venir esquiadors gals abans de marcar un dia al calendari per a l’inici de la temporada.La preocupació de la situació ve especialment liderada pel president de Grandvalira, Joan Viladomat, que vol assegurar un mínim de visitants abans de posar en funcionament la maquinària. Dit d’una altra manera, volen evitar obrir, amb el cost econòmic que això representa a part de la logística de la contractació del personal, i haver de tancar al cap de pocs dies. En un inici, Viladomat fins i tot havia plantejat la idea de no obrir, però finalment en una reunió amb Govern es va arribar a l’entesa de tirar endavant si França confirmava el seu compromís. El cap de Govern, Xavier Espot, ha demanat al país veí del nord que asseguri el posicionament per evitar que finalment França es faci enrere o posi alguna condició als esquiadors que visiten el país com ara la realització d’una PCR.Espot ja va pactar amb el primer ministre francès, Jean Castex, que les pistes es podrien obrir el 2 de gener, una data que tindria el suport de les autoritats del país veí. Tot compromís, però, va sempre acompanyat de la possibilitat de canvi si la situació epidemiològica empitjora i per això les estacions d’esquí del país volen que es reconfirmi que el govern gal deixarà esquiar els seus nacionals sense restriccions a partir del dia 2. La resposta per part de l’executiu francès encara no s’havia formalitzat ahir i per això l’anunci de la data d’obertura de pistes que en un inici es preveia ahir encara no ha arribat. S’espera, però, que la comunicació es faci en breu tenint en compte el poc marge d’actuació que tindran.La decisió de les estacions no es queda només en la data d’obertura, sinó també en com es farà, ja que és possible que es faci per fases i que cada societat decideixi l’estratègia que més li convingui.De la decisió també n’està especialment pendent el sector hoteler, sobretot dels establiments ubicats a parròquies altes. El president de la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean Jacques Carrié, va indicar que estan contents amb el turisme que ve a comprar però que estan pendents de l’obertura de pistes per “entrar a la normalitat”. Des de l’hotel Parma van lamentar que només tenen una habitació reservada i que el primer que pregunten els interessats és si les pistes estan obertes, “i com que no ho estan no venen”, apuntaven. Jeannot Martinho, de l’hotel Panda, també coincideix a dir que fins que no es conegui la data d’obertura no hi haurà gaires reserves.