Govern contracta l'empresa de Toti Garcia per 50.000 euros

La prestació de serveis d'A2 Security serà per un any

Actualitzada 30/12/2020 a les 09:29

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha adjudicat a l'empresa de Toti Garcia, A2 Security, la prestació de serveis per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera per 50.000 euros, segons publica el BOPA. La contractació per part del ministeri de Presidència, Economia i Empresa es va acordar en la reunió del consell de ministres del 23 de desembre i es prorroga per un any fins al 24 de desembre del 2021.



La relació laboral ha estat adjudicada per contractació directa en la modalitat ordinària i suposa una renovació de l'assessorament que ja s'ha adjudicat en dues ocasions anteriors per períodes de sis mesos. L'última es va fer el juny passat.

#3 Joan

(30/12/20 10:31)



#2 Andorrà 2.0

(30/12/20 10:16)



#1 Tony

(30/12/20 09:50)