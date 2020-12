Estrella defensa que Liberals surt reforçat en el Govern de coalició

El secretari general de la formació avala “el lideratge i la formació” de Gallardo en resposta a les crítiques del PS

Adrià Esteban Andorra la Vella

El secretari general de L’A, Gerard Estrella, ha afirmat que la formació liberal està sortint “reforçada” dins del Govern de coalició, ja que considera que han tingut “més visibilitat” i una major capacitat d’incidir en les polítiques de l’executiu. En aquest sentit, Estrella s’ha referit a la candidatura nacional per a que Andorra esdevingui reserva nacional de la biosfera com un dels punts més destacats que ha posat L’A en l’agenda política.



En referència a les crítiques del PS, Estrella ha sortit en defensa del ministre d’Economia, Presidència i Empresa, Jordi Gallardo, i ha assegurat que els resultats avalen la seva “formació i capacitat de lideratge”. “Dir que la gent que està al Govern no té capacitat de prendre decisions és molt lleuger”, ha afegit. Respecte a la polèmica sobre la retribució del president del grup parlamentari, Ferran Costa, un dels moments més delicats de L’A en aquesta legislatura, el secretari general del partit ha asseverat que “la resolució de la situació ha estat la correcta”.

