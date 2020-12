Escaldes destina prop de 800.000 euros a millorar l'edifici comunal

Actualitzada 30/12/2020 a les 19:04

La corporació d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda l’adjudicació de les obres de millora de la planta baixa, la primera planta i la segona a l’empresa Edicom constructors per un import de 777.000 euros. La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ha argumentat que aquestes obres “donen continuïtat al que ja havia iniciat l’anterior corporació” i responen a una “necessitat imperiosa” per actualitzar “unes instal·lacions dels anys 80 que inicialment no havien estat concebudes pel comú”. Així mateix, Gili ha reivindicat que el comú ha d’oferir “uns serveis de modernitat”, raó per la qual es procedirà a unes modificacions dels aïllaments perquè esdevinguin energèticament més eficients, obligatorietat que es deriva de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).Per la seva banda, des de la minoria s’ha rebutjat donar suport a aquesta adjudicació “per falta de comunicació”. “Si a la comissió d’urbanisme se'ns hagués explicat ho hauríem pogut analitzar. No hem tingut cap disseny ni una mínima distribució de quines partides corresponien a la modificació d’aquesta despesa de 777.000 euros”, va expressar el conseller de DA, Miquel Aleix, que va retreure a la majoria que aquesta “no és una inversió prioritària”.