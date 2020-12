Equipaments a partir del Tarter, Erts i la Cortinada

L'accés a França està restringit per a camions de més de 19 tones

Actualitzada 30/12/2020 a les 12:26

Redacció Andorra la Vella

La neu que s'ha acumulat a la xarxa viària obliga a portar equipaments per circular a partir de Canillo i d'Ordino, segons ha informat Mobilitat. El servei de trànsit manté activada la fase groga a partir d'aquestes dues parròquies i també cal portar cadenes o rodes d'hivern per anar cap a França on a més està restringit el pas per a camions de més de 19 tones.



La situació a la xarxa viària ha estat complicada durant tot el matí i pels volts de les vuit del matí feien falta equipaments a partir de la Massana i d'Encamp i Mobilitat adverteix de la necessitat d'extremar les precaucions a totes les carreteres generals i a les secundàries.



La previsió meteorològica indica que les nevades febles es mantindran a la zona nord del país fins al vespre després d'haver afectat durant la matinada la major part del Principat. Les acumulacions han estat de 5 centímetres al Bony de les Neres i de dos a Aixàs.