Actualitzada 30/12/2020 a les 15:17

Adrià Esteban Andorra la Vella

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha anunciat aquest matí en roda de premsa que l’aparcament dels Pouets és la ubicació escollida per esdevenir el punt de sortida del telefèric del Pic de Carroi. Marsol ha sustentat aquesta decisió en el fet que la localització servirà per revifar “un equipament en desús” i alhora evitarà que hi hagi “molt sobrevol per la parròquia” sense deixar de generar activitat “al centre vila”. En aquest sentit, la cònsol ha expressat que aquesta ubicació haurà de constar en el plec de bases que trauran a concurs de forma conjunta amb la corporació massanenca “a finals de gener”. “La idea és que a l’estiu tinguéssim totes les propostes sobre la taula per poder fer les adjudicacions abans de final d’any”, ha conclòs Marsol.

