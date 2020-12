El comú fa una darrera oferta per salvar el Palau de Gel

L’última reunió entre la propietat i els cònsols va tenir lloc ahir però no ha transcendit el contingut de la proposta ni la resposta

Actualitzada 30/12/2020 a les 07:21

Joan Ramon Baiges Lídia Raventós Andorra la Vella

Els cònsols de Canillo es van reunir ahir per darrer cop amb la propietat del Palau de Gel per fer l’últim intent d’arribar a un acord per la compra del terreny. El contingut de la proposta no ha transcendit ni tampoc la resposta dels propietaris, malgrat que fins ara les posicions de les dues parts al llarg de les negociacions han estat molt allunyades.



En tot cas, i en espera de la resolució de l’última oferta que se sabrà en les properes hores, el saig ja ha fet arribar una carta al director general del Palau de Gel i també cònsol de la parròquia, Francesc Camp, avisant de la finalització del contracte. En el mateix document se cita el director demà, darrer dia de l’any, per fer la revisió de les instal·lacions i concretar el retorn de les claus. Paradoxalment, el saig també va fer arribar una carta informant el comú de la situació.



Malestar de la propietat

Durant tot el procés de negociació, les posicions de les dues parts han estat força allunyades, ja que la propietat sempre ha trobat insuficient l’oferta del comú. El malestar de la propietat ha crescut perquè considera injust que la corporació comunal utilitzi la situació dels treballadors per intentar allargar mig any més el contracte a pocs dies perquè finalitzi l’acord actual. Consideren que la pressió no és justa perquè entenen que els culpables de la situació no són ells, sinó el comú per no haver entrat en les converses de negociació abans. Per tot plegat, els titulars de la finca, Casa Roig, rebutgen la pròrroga de sis mesos que reclama el comú i lamenten que ara se’ls vulgui apuntar com a responsables d’aquest final abrupte quan el comú ha tingut molt de temps per negociar.



En tot cas, s’espera que el final de l’entramat es conegui avui, amb la resposta dels propietaris del terreny a l’última oferta del comú. La corporació canillenca, a més, celebra avui un consell de comú en el qual s’espera que l’oposició tregui el tema sobre la taula malgrat que en l’ordre del dia de la sessió no s’inclou el Palau de Gel. Fa pocs dies, el conseller de la minoria Albert Torres celebrava que ara l’opció preferida sigui la compra, que és la fórmula que ells han defensat durant tot aquest temps. De fet, Torres va indicar que “fa tres setmanes” el cònsol va dir que no veien aquesta alternativa i celebra el gir. Torres va apuntar que l’anterior corporació va taxar el terreny “i a partir d’aquí es pot negociar”, però va rebutjar que es pretengui que el preu s’adapti apel·lant a la solidaritat d’una família.



Per tot plegat, l’oposició va demanar que s’inclogués un nou punt de l’ordre del dia en la sessió que s’ha de celebrar avui per tal de conèixer l’estat de les negociacions i per demanar que la majoria es posicioni sobre l’opció de compra. La petició va ser anterior a la compareixença del cònsol major que va tenir lloc la setmana passada, en què va informar de la petició a la propietat d’una pròrroga de sis mesos per seguir negociant la renovació del contracte i de la darrera oferta presentada ahir, però tot apunta que la negociació és insalvable.