Actualitzada 30/12/2020 a les 20:51

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir ahir a la 13 h del migdia un home no resident de 58 anys que hauria entrat en una casa particular en obres a Sant Julià de Lòria aprofitant que la porta d'entrada estava oberta i va sostreure 245 euros d'una bossa de ma. La propietària del domicili va sorprendre el lladre, i va advertir el cos d'ordre.



Es tracta d'un home reinicident que ja ha comés varis robatoris similars, utilitzant el mateix mètode, és a dir que aprofita descuits dels propietaris per buscar coses de valors, principalment diners i targetes de crèdit, i sense utilitzar la força. Així ho va poder constatar la policia quan el va arrestar, ja que en verificar la seva identitat va observar que tenia una ordre de recerca judicial amb detenció. El motiu d'aquesta ordre era que va ser identificat en una investigació policial anterior per haver entrat en un domicili d'Escaldes-Engordany d'un matrimoni d'edat avançada i apoderar-se d'una targeta de crèdit, i utilitzar-la amb un perjudici de 1.130 euros. Això va tenir lloc al mes d'agost d'enguany.



També se'l vincula amb tres fets més a hotels i en un despatx laboral d'Andorra la Vella, dos dels quals es van donar el juny del 2019. Va sostreure 1.220 euros i un mòbil d'una habitació i 75 euros del despatx. El tercer cas es va donar a la recpeció d'un establiment hoteler el passat 22 de desembre, en què es va apoderar de 500 euros.



L'home, que és una persona coneguda per la policia ja que havia estat detingut per delictes patrimonials el 2009 i 2018, ha passat a disposició judicial aquest migdia. El cos d'ordre ha destacat també que el detingut té un ampli historial delictiu al seu país d'origen.