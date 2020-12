Detectats 54 positius amb els tests d'antígens

La taxa de reproducció augmenta a 1,15

Actualitzada 30/12/2020 a les 18:26

Redacció Andorra la Vella

La realització d'autotests d'antígens ha permès diagnosticar 54 persones contagiades de la Covid-19 que eren asímptomàtiques, segons ha anunciat el Govern. El ministre Eric Jover ha recalcat que l'executiu ha repartit fins avui 61.028 proves a la població.



Els positius totals respecte ahir són 64, amb 7.983 afectats des de l'inici de la pandèmia, i el nombre de casos actius augmenta a 515, 40 més que ahir. L'increment d'afectats per coronavirus ha elevat la taxa de reproducció fins a 1,15 el que indica segons ha afirmat el ministre Portaveu que hi ha una acceleració de la pandèmia tot i que ha precisat que l'indicador s'incrementa pel doble efecte dels tests i per l'increment de la socialització. El ministre ha destacat que encara s'ha d'acabar de determinar quina és la conseqüència de les interaccions d'aquests dies nadalencs perquè "tenim casuística d'algun contagi per no seguir les mesures" com ara superar el màxim de persones que es poden reunir.



El Govern ha anunciat la compra de 100.000 tests més d'antígens per un import de 435.000 euros. Jover ha remarcat que l'executiu considera que les proves d'autodiagnòstics formen part de la lluita contra la pandèmia i per això és "imprescindible" reposar l'estoc.

#1 Bon any i bon confinament!!!

(30/12/20 18:13)