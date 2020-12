Actualitzada 30/12/2020 a les 06:44

La parròquia es prepara per rebre els Reis d’Orient, que recorreran tots els pobles de la parròquia, des de les Bordes d’Envalira fins a Meritxell, i es podrà seguir a través de Facebook. A més, arrencaran l’any amb propostes musicals com Antònies Darkness, Tarraco Surfers i Old School.