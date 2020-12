Actualitzada 30/12/2020 a les 06:33

L’acció solidària del Rotary Club va fer que 58 famílies rebessin un capó per fer un àpat nadalenc i que nens de 26 llars d’usuaris de la botiga de la Creu Roja escrivissin al Pare Noel per gaudir d’articles de necessitat, llibres o joguines per valor de 60 euros. El repartiment es va fer entre el 23 i el 24 de desembre.