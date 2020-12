Cal Pal recull les vivències de les festes de Nadal de fa força anys a Andorra

Actualitzada 30/12/2020 a les 06:37

Històries de Nadal és el nou vídeo publicat per Cal Pal en el qual s’explica com es vivia aquesta època festiva anys enrere. De la mà dels testimonis d’Isidre Baró, Lurdes Riba i Simó Duró, en el vídeo es repassa com eren les nits de Reis abans a Andorra, quan es van començar a fer regals i quins obsequis es feien, la popularitat de la missa del gall, els àpats del dia de Nadal, així com la nit de Cap d’Any. “El Pare Noel en aquell moment no existia, tota la canalla estava pendent dels Reis”, destaca Baró. “Entre els anys 1948 i 1950 vam començar a tenir els primers regals, sobretot eren coses útils”, exposa Duró.