Afers Socials dona ajudes a 65 treballadors residents de la neu per un valor de 45.000 euros

La prestació econòmica per desocupació involuntària és equivalent al salari mínim

Actualitzada 30/12/2020 a les 19:39

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha aprovat avui a proposta del ministeri d'Afers Socials una ajuda amb una partida econòmica de 45.515 euros per als treballadors residents del sector de la neu que estan en situació de desocupació involuntària a causa de les conseqüències de la pandèmia. En total se'n beneficien 65 treballadors que van sol·licitar l'ajut i que reuneixen els requisits corresponents a la convocatòria aprovada per decret el passat 16 de desembre.



L'executiu ha recordat que la prestació econòmica e´s equivalent al salari mínim oficial mensual, amb el topall màxim del llindar econòmic de cohesió social (LECS) personal o familiar, segons correspongui proporcionalment als dies treballats. La durada de l'ajut s'aplica a partir de l’1 de desembre del 2020, llevat que la data d’inici del contracte laboral sigui posterior, quan percebrà a partir de la data d’inici establerta al seu contracte laboral. La prestació es mantindrà fins que les empreses relacionades amb l’activitat de l’esquí no iniciïn amb normalitat la temporada 2020-2021. Una vegada començada l’activitat, aquest ajut quedarà extingit.