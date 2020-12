Actualitzada 29/12/2020 a les 06:34

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i el director de la Creu Roja, Jordi Fernàndez, van signar un conveni que suposa la cessió per part de l’ONG del terreny Soqué de casa Colltout, a la sortida de la parròquia en direcció la capital, per a ús social públic. El conveni també suposa la cessió del comú d’un espai per material de primera necessitat per a la Creu Roja a l’aparcament de la plaça de la Germandat.