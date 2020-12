Salut registra 44 positius

La xifra de malalts actius se situa en 475 i hi ha 44 afectats recuperats

Actualitzada 29/12/2020 a les 18:19

Redacció Andorra la Vella

El nombre d'afectats per la Covid continua a l'alça amb 44 contagis nous detectats en les últimes hores que situen el total de casos en 7.919 segons ha anunciat el Govern. La xifra de malalts actius puja a 475 persones, una més que ahir.



L'actualització sanitària recull 42 noves altes fins arribar a 7.360 i la defuncio´ de la víctima número 84 que provoca el virus al Principat. L'hospital es manté amb 16 ingressats per coronavirus, dels quals tres estan a cures intensives.



La incidència als centres educatius es redueix respecte ahir ja que Salut ha notificat que hi ha 14 aules en vigilància activa, davant les 25 que hi havia ahir. Les classes amb tots els alumnes aïllats a domicili per haver-se localitzat un positiu baixen de set a cinc i les que tenen part dels estudiants a casa disminueixen a la meitat fins a nou. Altres 37 unitats de convivència escolars estan en vigilància passiva perquè s'ha detectat algun afectat pel virus que no és contacte directe dels altres companys.