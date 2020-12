Records de Nadal

Cal Pal recull en un vídeo les vivències de les festes nadalenques d'anys enrere a Andorra de la mà d'Isidré Baró, Lurdes Riba i Simó Duró

Actualitzada 29/12/2020 a les 12:05

Redacció Andorra la Vella

'Històries de Nadal' és el nou vídeo publicat per Cal Pal en el qual s'explica com es vivia aquesta època festiva anys enrere. De la mà dels testimonis d'Isidre Baró, Lurdes Riba i Simó Duró, en el vídeo es repassa com eren les nits de Reis abans a Andorra, quan es van començar a fer regals i quins obsequis es feien, la popularitat de la missa del gall, els àpats del dia de Nadal, així com la nit de Cap d'any.