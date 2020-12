Planen els dubtes sobre la data d'obertura de les pistes

L’arrencada de la temporada prevista per al dia 2 vinent no està tancada

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:09

Dolors Moreno Andorra la Vella

L’anunci ha de ser imminent, si dissabte vinent obren les estacions i amb quines condicions. El comunicat resultant de la reunió de dijous entre el Govern i els responsables dels camps de neu apuntava una obertura progressiva a partir del dia 2 supeditada a la situació epidemiològica, d’Andorra i dels països veïns, i a les restriccions de mobilitat entre ter­ritoris. Un dels neguits és precisament amb quina massa crítica és comptarà atès que un dels principals clients, el català, no podrà venir. La pàgina web de Grandvalira ofereix paquets per al pont de Reis, una qüestió a la qual van treure ferro des del domini tot argumentant que s’han anat publicant ofertes i aquestes han anat caducant a mesura que ha evolucionat el calendari d’obertura a causa de la pandèmia. A Grandvalira, a més, s’ha de veure si els dos socis acaben consensuant un posicionament similar en relació amb l’obertura.



Precisament un d’ells, Saetde, i la decisió de no obrir el remuntador promès per als esquiadors de l’esquí club d’Arcalís (ECOA) va provocar ahir la indignació dels pares. La indicació inicial que havien rebut les famílies és que ahir a primera hora l’estació obriria un remuntador per a la pràctica dels nois i noies del club, però en arribar al domini se’ls va informar que finalment no s’habilitaria per voluntat de l’empresa explotadora del domini, provocant l’enuig dels progenitors. Els afectats van recordar enfadats que estan pagant exactament el mateix que l’any passat, quan esquiaran menys dies. La solució que s’ha trobat és que a partir d’avui els integrants de l’ECOA esquiaran a les pistes de Pal, tot esperant que dissabte puguin fer-ho al camp de neu ordinenc. Des del dia 23 fins ahir s’han fet altres activitats alternatives a l’estació, així com sortides d’alguns grups a la Rabassa o al Parador Canaro.



Saetde tampoc ha habilitat pistes a Grau Roig per als esquí clubs. Soldeu-el Tarter acull ara mateix l’esquí club de Pas de la Casa-Grau Roig, el d’Encamp-Pas de la Casa, el d’Andorra, el de Soldeu i també dos grups de joves esquiadors de centres de Catalunya i Madrid que fa anys que venen a les pistes. A més, hi ha els tecnificats, els alumnes d’esquí-estudi i formacions de l’Efpem. Unes 800 persones en total, segons van informar fonts properes a l’estació.