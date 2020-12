Mor una dona de 89 anys hospitalitzada per la Covid

La víctima estava ingressada a una habitació de planta

Hospital L'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fernando Galindo

Actualitzada 29/12/2020 a les 12:31

Redacció Andorra la Vella

Una dona de 89 anys afectada per la Covid-19 ha traspassat en les últimes hores. La víctima estava ingressada a l'hospital en una habitació de planta, on ahir hi havia 13 malalts amb coronavirus.



Andorra suma 84 defuncions relacionades amb la pandèmia des del març, de les quals 31 corresponen a persones contagiades en la segona onada que es va iniciar el 13 de juliol. L'hospital tenia ahir tres pacients amb el virus internats a l'UCI i dos d'ells intubats amb ventilació mecànica.