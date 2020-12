La vacunació s'iniciarà la setmana que ve als geriàtrics

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:14

FRANÇA VALIDARÀ MODERNA EL 6 DE GENER I EL PROJECTE COVAX APORTARÀ 26.400 UNITATS

Paral·lelament, el ministre va anunciar que la remesa de 30.000 vacunes de Moderna que ha d’arribar de forma esglaonada des de França resta en espera de la validació de l’Agència Europea del Medicament, que previsiblement donarà el seu vistiplau sobre la vacuna el 6 de gener. Com en el cas espanyol, Benazet va mostrar-se caut pel “decalatge de dies” que hi pugui haver respecte a la seva arribada al país. En ambdós casos, el titular de Salut va eludir el seu preu tot i que va garantir que el cost serà el mateix que per a França i Espanya. D’on sí que va definir un import és del programa Covax, on l’executiu ha avançat 230.500 euros per rebre el fàrmac d’Oxford-AstraZena a canvi de 26.400 unitats. De totes maneres, Benazet va deixar entreveure que pugui encarir-se el preu per cobrir el cost total d’aquestes vacunes. En darrer lloc, respecte a la soca britànica, el ministre va dir que tard o d’hora s’estendrà per tot el món i que, per tant, l’objectiu d’Andorra és “alentir aquest procés al màxim” per tal que quan arribi hi hagi bona part de la població immunitzada. En aquest sentit, va aclarir que les TMA i les PCR no tenen capacitat per diagnosticar les variants de la soca, sinó “els estudis genòmics que es fan de forma seqüencial”.

La vacuna de Pfizer, subministrada per Espanya, arribarà al país la setmana vinent, segons va afirmar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Tot i que la intenció inicial era que el fàrmac desembarqués al Principat abans de final d’any, un problema “logístic” ajornarà uns dies l’inici de la campanya de vacunació. “Hi ha el compromís, que m’ha notificat el ministre de Sanitat espa­nyol, Salvador Illa, perquè puguem començar a vacunar la primera setmana de l’any. Volíem avançar-nos com ells però les dosis que s’han donat han sigut molt minses”, va sostenir Benazet, que va exposar la impossibilitat de transportar de forma aïllada 19 vacunes, la xifra que correspondria a Andorra en aquesta simbòlica primera remesa.En aquest sentit, el ministre no va precisar el nombre d’unitats que arribaran “potser el proper dissabte, diumenge o el mateix dilluns”, però va declarar que “hi haurà una entrega sistemàtica” de caràcter setmanal fins a assolir l’horitzó de les 30.000 vacunes sol·licitades al país del sud. “La setmana vinent hi haurà una quantitat suficient perquè la població més vulnerable pugui rebre la vacuna”, va afegir. Així mateix, Benazet va recordar que la vacuna ha de romandre “totalment congelada”, a -70 graus, i que els contenidors que les transportaran permetran conservar la temperatura durant dues setmanes. De totes maneres, el titular de Salut va remarcar que “no tindrem un problema amb la cadena del fred” atès que el SAAS disposa d’un congelador amb cabuda per a les vacunes.Tot i que encara resten per conèixer detalls sobre el protocol de vacunació, el ministre va explicar que “s’aniran fent crides per franges determinades de la població”, amb preferència pels residents i el personal dels centres sociosanitaris que tinguin estudis serològics negatius, és a dir, “que no hagin desenvolupat defenses davant de la Covid-19”. Sobre aquesta qüestió, va assenyalar que el 94% dels padrins que han passat la malaltia conserven la immunitat, mentre que en el cas dels professionals de la salut aquest percentatge és superior al 60%. “Anirem desescalant prioritzant les persones de més risc perquè tinguin algun trastorn mèdic i totes les persones que els donen suport”, va expressar. Respecte als col·lectius més sensibles, com per exemple en el cas dels trasplantats o “persones amb al·lèrgies greus”, el fàrmac encara no se’ls podrà administrar perquè “no hi ha prou evidència científica que se’ls pot posar amb seguretat”. “Com més vacunes ens posem més protegirem aquells que no es poden vacunar d’entrada”, va subratllar.Així doncs, Benazet va informar que a les persones beneficiàries de la vacuna se’ls lliurarà prèviament un document de consentiment “amb la informació suficient, clara i transparent” al respecte, de caràcter voluntari. Cal recordar que el fàrmac de Pfizer constarà de dues dosis i tindrà “un timing determinat”, raó per la qual es prioritzarà “la immunització completa” abans d’ampliar el públic receptor. “A la primavera tindrem un 60% de la població andorrana vacunada”, va cloure.