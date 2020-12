L'ACA registra 1.036 altes i assegura el futur econòmic

El president de l'Automòbil Club valora com a satisfactori l'any

Actualitzada 29/12/2020 a les 14:02

Redacció Andorra la Vella

L'Automòbil Club d'Andorra ha fet un balanç positiu de l'any. Tot i la pandèmia, la previsió de creixement no s'ha vist afectada i s'ha mantingut en la línia dels darrers anys. El club ha registrat 1.036 noves altes durant el 2020 i ha emés un total de 400 noves ACA Master. Tot i que la situació ens podria haver fet dubtar, durant aquest any ens hem mantingut ferms en la nostra estratègia de creixement. La viabilitat financera del Club està completament assegurada i finalitzem el 2020 amb un EBITDA positiu que permet assegurar el futur econòmic del Club", ha asseguat el president de l'entitat, Enric Pujal.



La digitalització de processos, una plataforma en línia de gestió d'incidències i la constant formació de l'equip van ser clau perquè l'entitat andorrana pogués seguir prestant satisfactòriament tots els serveis als seus socis, alhora que complia les mesures sanitàries imposades per les autoritats. "Lluny de minimitzar els esforços, el Club ha reforçat l'equip de treball amb l'objectiu d'estar al costat dels socis", indica Pujal, que ha posat de relleu que "els nostres estàndards de qualitat no s'han vist afectats".



D'altra banda ha destacat la consolidació de la corredoria d'assegurances del club, ACA Segurs, i l'ACA Master, així com el suport continuat a l'esport de motor i als quatre membres del Programa de Joves Pilots, que no han vist interrompuda la seva activitat i han seguit acompanyats per l'entitat.