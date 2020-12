França avançarà el toc de queda a les 18 h a les regions més afectades

Actualitzada 29/12/2020 a les 20:28

El ministre de Salut francès, Olivier Véran, ha anunciat aquest vespre en una entrevista a la cadena France2 que s'avançarà a les 18 h l'inici del toc de queda en les regions amb més afectació del virus. La mesura entrarà en vigor el proper 2 de gener i encara s'han d'anunciar quines seran aquelles regions on el toc de queda es farà entre les 18 h i les 6 h, mentre que la resta es mantindrà entre les 20 h i les 6 h. Amb tot, ha nombrat quatre regions específiques que sí que tenen una incidència alta: Grand Est, Bourgogne-France-ComtéAuvergne-Rhône-Alpes i el departament dels Alps Marítims.La mesura ha estat anunciada en un dia en què s'han detectat més d'11.000 casos nous. Véran ha explicat que hi ha molta disparitat entre territoris de França, motiu pel qual la mesura del toc de queda a les 18 h no afectarà a tota la població. El ministre francès també ha remarcat que el govern vol evitar un nou confinament de la població. En relació a si els francesos podran anar a esquiar la setmana vinent, ha explicat que esperaran a la setmana vinent per analitzar els efectes del Nadal per prendre una decisió.