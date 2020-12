Els bars afirmen que algunes ajudes són “incongruents” i demanen canvis

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:14

UN CENTENAR D'AJUTS AL LLOGUER

El Govern ha fet efectius 103 ajuts al lloguer per a empreses dels sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia, que suposen el 89% de les demandes presentades i un cost fins ara de 90.804 euros. La resta estan en procés de revisió perquè els demandants no han aportat tota la informació necessària. El decret, aprovat el mes d’octubre, suposa un ajut directe per a l’oci nocturn, les agències de viatges, els parcs infantils d’interior i els bars i cafeteries.

Després de les crítiques de la Unió de Bars per “falta de comunicació” amb el ministeri d’Economia, ahir els representants del sector es van reunir amb el secretari d’Estat, Èric Bartolomé, per exposar els seus neguits. Ambdues parts van afirmar que la reunió havia sigut “positiva” i que s’havia recuperat “la comunicació”, malgrat que els afectats van lamentar el retard. En tot cas, des de la Unió de Bars van celebrar “la gran predisposició a escoltar les nostres propostes”, que “van en el sentit de modificar alguns aspectes de les ajudes que trobem incongruents”. En concret, van posar d’exemple la impossibilitat de demanar ajuts en les factures de FEDA i Andorra Telecom en cas de no ser beneficiaris d’una ajuda per al lloguer del bar. “No té sentit que aquells que mantenim el negoci obert no ens poguem acollir a aquestes ajudes”, va indicar el portaveu de la Unió de Bars, Francesc Medina, tot remarcant que “no té sentit que si no tanques no puguis demanar segons quina ajuda”. També reclamen que siguin retroactives des del mes d’octubre i que es matisi el requeriment de no tenir deutes amb l’administració per poder sol·licitar qüestions com, per exemple, els ERTO atenent que “al març la situació era una però ara tots els que demanem ajuda tenim deutes”.Les peticions van ser escoltades per Bartolomé, que va comprometre’s a estudiar-les i a donar-los una resposta “tot i que s’ha d’entendre que no sempre serà positiva”. “Se’ns ha demanat que els ajuts al lloguer, les tarifes de FEDA, d’Andorro Telecom o els ERTO siguin compatibles i que no depenguin els uns dels altres”, va aclarir el secretari d’Estat d’Economia, que va considerar que “són demandes raonables que hem d’estudiar i analitzar”.Bartolomés es va mostrar comprensiu amb un sector “que ha patit molt” i que “molt o poc també està relacionat amb el sector turístic”. Per tot plegat, es va “comprometre personalment” amb el sector per donar-los “tranquil·litat i una resposta” a les seves demandes.Pel que fa a les limitacions vigents en el sector tant pel que fa a l’horari com al nombre de persones per taula, Medina va indicar que tornaran a parlar amb Salut per analitzar la situació després de les festes de Nadal, però ara per ara no es preveuen canvis.