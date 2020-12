Els autotests d'antígens detecten 14 positius en una jornada amb 54 casos nous

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:18

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar ahir en roda de premsa que s’han detectat un total de 14 persones positives a partir de l’autotest d’antígens que s’ha posat a la venda a les farmàcies. En aquest sentit, el ministre va destacar que molts ciutadans han respost a la crida del Govern i s’han practicat també una TMA abans dels festius nadalencs.



Aquests 14 positius s’emmarquen en els 54 casos nous que ahir va diagnosticar Salut, elevant així la xifra total de casos a 7.875 des de l’esclat de la pandèmia, 7.018 en la segona onada. Paral·lelament, la xifra de casos actius es va situar en 474, mentre que ja són 7.318 persones les que han rebut l’alta mèdica, concretament 6.514 recuperades en aquesta segona onada. Pel que fa a les defuncions, no es va haver de lamentar cap pèrdua respecte a la darrera actualització sanitària i es manté en 83 la xifra de morts, 30 de la segona onada.



Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha 18 pacients ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, dels quals 15 romanen a planta i tres a l’UCI. D’aquests, dos requereixen l’assistència de la ventilació mecànica. Finalment, respecte a la població escolar, hi ha 25 aules en vigilància activa, set de forma total i 18 de forma parcial.