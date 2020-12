El PS posa en dubte les capacitats de Jover i de Gallardo

López assenyala que al capdavant dels seus ministeris hi ha “dues persones sense trajectòria en aquests àmbits"

Actualitzada 29/12/2020 a les 19:58

Anna Ribas Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata ha posat en dubte la capacitat dels ministres Eric Jover i Jordi Gallardo per liderar les carteres de Finances i Economia. El president del grup parlamentari, Pere López, ha assenyalat en la roda de premsa de balanç de l’any que al capdavant d’aquests ministeris hi ha “dues persones sense trajectòria en aquests àmbits i això té conseqüències perquè no hi ha propostes ni solucions, i això té efectes sobre el PIB, el deute i altres paràmetres. En la mateixa línia, López ha reiterat que “tenim un Govern que no està preparat, li manca lideratge, capacitat de gestió i preparació”.

#1 Tu si que fas por

(29/12/20 20:22)