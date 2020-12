Demanda laboral contra l'empresa que 'vigilava' el Punt de Trobada

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:12

Dolors Moreno Andorra la Vella

L’1 de desembre l’empresa Bast Seguretat va comunicar als seus treballadors, una quinzena, l’acomiadament com a conseqüència de la pèrdua del seu únic client, el Punt de Trobada. Se’ls va entregar un document amb la suposada quitança que els pertocava advertint-los que era un 50% inferior a la de la quantitat que haurien percebut en un comiat normal perquè l’empresa havia fet fallida. Els treballadors no van signar el document i tampoc se’ls ha entregat cap quantitat en aquest temps. La situació ha derivat en el fet que ahir dotze dels treballadors van entrar a la Batllia una demanda conjunta per acomiadament injustificat i indegut reclamant a l’empresa un import global de 130.000 euros (cada demanda està individualitzada en funció dels anys d’antiguitat o les diferents circumstàncies de cada empleat, com ara festius o vacances que se’ls devien).



El que addueix la demanda és que és acomiadament injustificat perquè tècnicament es basa en una fallida que no existeix. “No és l’empresa que ha de dir si està en fallida, ho ha de declarar un tribunal”, van assenyalar fonts properes als treballadors, que van afegir que ni s’ha publicat al BOPA i, a més, s’ha vist els cotxes de l’empresa circulant, amb la qual cosa té cert funcionament. A més, s’ha fet de forma indeguda perquè tampoc se’ls ha pagat. Les fonts apunten la pèssima manera d’actuar de l’empresari perquè sabent que el tancament dels grans magatzems tenia data en cap moment es va comunicar a la plantilla que no es podria mantenir-los en nòmina i que haurien de buscar una altra ocupació. Es més, aquests últims mesos han acumulat més festius i vacances per assumir una càrrega major de feina. L’empresa fa nou anys que s’ocupava de la vigilància dels grans magatzems lauredians.