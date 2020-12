Cultura oferirà al gener 24 nous cursos gratuïts de català

L'Àrea de Llengua Catalana obrirà les inscripcions l'11 de gener i les classes es podran fer presencialment a quatre parròquies diferents

Actualitzada 29/12/2020 a les 13:09

Redacció Andorra la Vella

El Departament de Política Lingüística del ministeri de Cultura i Esports ofereix a partir del gener 24 nous cursos gratuïts i presencials de català per a adults. Els cursos s'impartiran a Encamp, la Massana, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i les inscripcions es podran fer a partir del dia 11 de gener a la web de Cultura o als centres de català de Canillo, Encamp, el Pas de la Casa, la Massana i Escaldes-Engordany.



L'oferta formativa va des del nivell A1 fins al B2 i s'ofereixen en horaris diürns i nocturns. S'enceteran el 25 de gener. A més, es poden seguir també les formacions de tots els nivells, inclosos el C1 i C2. A més, per al 2021 també es manté l'oferta formativa virutal de nivell A1 i es posa en marxa un nou curs virtual d'A2.



Amb els nous cursos, el ministeri vol seguir apostant per l'ampliació d'aquests serveis bàsics per estendre l'aprenentatge de la llengua oficial al Principat. A més, les formacions permeten preparar els exàmens oficials amb què es poden obtenir els corresponents diplomes oficials de llengua catalana.