Capó nadalenc per a 58 famílies necessitades

L'ajut del Rotary Club permet fer un àpat especial i repartir regals a 26 llars

Actualitzada 29/12/2020 a les 10:02

Redacció Andorra la Vella

L'acció solidària del Rotary Club ha fet possible que 58 famílies hagin rebut un capó per fer un àpat nadalenc i que nens de 26 llars d'usuaris de la botiga de la Creu Roja hagin escrit al Pare Noel per gaudir d'articles de necessitat, llibres o joguines per valor de 60 euros.



El repartiment solidari es va fer la tarda del 23 de desembre i el matí del 24 i la Creu Roja destaca que totes les famílies convocades van recollir el menjar i els regals. El Rotary Club ha destinat 6.000 euros a aquesta acció nadalenca i ha comptat amb el suport del Centre Comercial Andorrà.