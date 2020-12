Canillo adjudicarà demà la passarel·la de la Vall del Riu

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:35

Redacció Andorra la Vella

La corporació Canillo té la intenció d’aprovar demà en sessió de comú l’adjudicació del concurs per al subministrament i col·locació de proteccions a la passarel·la de la Vall del Riu a l’empresa Desplom per un import de 649.369,94 euros, segons figura en l’ordre del dia. Aquesta infraestructura, de 600 metres de llargada, es preveu que s’inauguri el dia de Meritxell del 2021, contràriament a la passarel·la tibetana de 35 metres que anava situada a la vall de Montaup i que ha quedat aparcada temporalment després que els tècnics del projecte declinessin la ubicació en tractar-se d’una zona propensa a riscos naturals, com per exemple allaus.



D’altra banda, també està previst que s’aprovi en sessió de comú el concurs de l’obra dels treballs de reforma de l’edifici del telecabina, façanes nord, a l’empresa Construccions Roca per un import de 282.894,44 euros. Així mateix, també es procedirà a l’aprovació, si el ple ho corrobora, del concurs pel subministrament d’un vehicle grua per al servei de circulació a l’empresa Etna Serveis per un import de 65.926,25 euros. Igualment, també figura l’adjudicació del concurs pel subministrament i instal·lació del sistema de renovació de l’aire de l’edifici comunal a l’empresa Agefred per un import de 50.489,97 euros. En darrer lloc també figura a l’ordre del dia el tancament de l’exercici pressupostari del 2019 i l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2020.