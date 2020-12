Solució al fred i fums La sortida del recinte de l'stoplab. Anna Ribas

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:06

Anna Ribas Andorra la Vella

La ubicació de l’stop lab fix, a l’aparcament del Prat de la Creu, va generar queixes entre els tècnics de la Creu Roja i les infermeres del SAAS. Els professionals denunciaven les baixes temperatures amb les quals han de treballar i la concentració de diòxid de carboni provinent dels vehicles de les persones que es feien la prova des del cotxe. En aquest sentit, demanaven un canvi d’ubicació de l’stoplab per poder cribrar la població en millors condicions, una petició que es va desestimar.



Amb tot, els professionals han millorat la seva situació, ja que dimarts passat es va canviar el mètode per realitzar les proves i es va resguardar la zona cobrint les finestres de l’aparcament amb plàstic i envoltant el perímetre amb una cortina de plàstic. D’aquesta manera, les persones que es facin el test han d’accedir al recinte a peu i han de deixar el cotxe aparcat. D’altra banda, les professionals disposen de calefactors a cada taula per poder pal·liar les baixes temperatures perquè, tot i la cortina de plàstic, els accessos es mantenen oberts per ventilar l’espai.



La Creu Roja detallava que les condicions han millorat molt, i que d’aquesta manera és més higiènic i segur, ja que sovint els cotxes mullaven el terra i la gent relliscava. Des del SAAS, però, van considerar insuficient la solució i destacaven que els usuaris passen fred mentre que arribi el seu torn.