Skitude, 'start-up' participada per Crèdit Andorrà, comença a cotitzar a borsa

Actualitzada 28/12/2020 a les 12:03

Redacció Andorra la Vella

Una de les darreres start-ups participades per Crèdit Andorrà a través del seu programa Scale Lab Andorra ha començat a cotitzar a borsa, concretament a l'Euronext Growth d'Oslo. Es tracta de l'empresa nascuada al Parc Científic de Girona l'any 2012, Skitude, una plataforma tecnològica de serveis de digitalització de les estacions d'esquí. Crèdit Andorrà la va seleccionar per formar part del programa d'hiperacceletació empresarial de l'entitat, que està adreçat a empreses tecnològiques en fase de creixement o consolidació.



Skitude, que té la seu social a Oslo des del 2019, està valorada en 35 milions d'euros i espera ampliar capital per més de 20 milions d'euros amb la sortida a borsa. La plataforma permet conèixer l’estat de la neu, la meteorologia i comprar forfets dins de la mateixa aplicació, incloses les d'Andorra, entre molts altres serveis. Crèdit Andorrà ha valorat molt positivament el creixement que està tenint la start-up a escala internacional i, en concret, la seva sortida a borsa, ja que aporta valor al projecte Scale Lab Andorra.