Projecten a Ordino un centre de recerca immunològica El terreny del Prat de la Farga d'Ordino, un dels tres que podria acollir el centre de recerca immunològica.

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:02

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Govern va decidir fa uns mesos rescindir el contracte de tres parcel·les d’Ordino que actualment serveixen per a ús agrícola amb l’objectiu de comptar amb uns espais per dur-hi a terme projectes estrella del programa Horitzó 2023. Un dels projectes que es desenvoluparà, tot i que ara mateix es troba en espera per la situació sanitària, és el de la construcció d’un centre de recerca immunològica. Ho va explicar al Diari el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortes, que va assenyalar que tot i que s’havia parlat d’ubicar una indústria farmacèutica, “el que ens han explicat des del Govern és que hi ha interès per obrir un centre de recerca immunològica”.



Els terrenys alliberats, que pertanyen a l’herència de Casa Rossell, són propietat del Govern i junts suposen milers de metres quadrats que es podrien explotar els pròxims anys. Les parcel·les estan situades a la Covanella (un terreny que es troba per sobre dels edificis de la pleta d’Ordino), a la Cortinada (una solar que està per sobre de l’aparcament del poble) i al Prat de la Farga, al costat del camí Ral.



Valor afegit important

El projecte de centre de recerca immunològica està decidit, però el que encara no se sap és quin dels tres terrenys propietat de l’executiu acollirà l’edifici. “Els terrenys estan alliberats, i a partir d’aquí les persones que vulguin fer les inversions hauran de veure quin dels tres és el més adient per tal de poder tirar endavant aquest projecte”, va indicar el cònsol major. Mortés va afegir que aquest pot ser “un valor afegit important” per a la parròquia i va matisar que “la construcció que es pugui fer en aquests terrenys, en cas que aquest projecte tiri endavant, estarà integrada dins de l’entorn”.



La decisió del Govern d’alliberar els terrenys va crear malestar a l’oposició del comú d’Ordino. En la sessió del consell del passat octubre, Enric Dolsa va mostrar el seu enuig després d’assabentar-se que l’executiu havia enviat unes cartes als agricultors que fins aleshores en feien ús indicant-los que havien de deixar els terrenys ubicats a Casa Rossell. El conseller de X Ordino i excònsol de la parròquia, a més, va mostrar la seva posició en contra en saber que “són per construir-hi laboratoris i fàbriques farmacèutiques, com també habitatges socials”. En aquest sentit, Dolsa va al·legar que aquests terrenys haurien de continuar tenint el mateix ús, és a dir, la ramaderia o bé per fer projectes per a la parròquia com la construcció d’Andorra en miniatura, una iniciativa que portava al programa electoral amb el qual va concórrer a les darreres eleccions comunals.



Dolsa, que es va mostrar sorprès que l’equip comunal desconegués els plans de l’executiu, va assegurar que, si es tira endavant amb els projectes, “mobilitzarem la gent de la parròquia per aturar-los”. També la consellera a la minoria Sandra Tudó, de Movem Ordino, va compartir les paraules de Dolsa i va afegir que, tot i que caldria fer un estudi previ dels terrenys, “voldríem que es quedessin com fins ara”.