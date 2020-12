Mil estudiants al batxillerat, i 500 fan formació professional

El sistema educatiu andorrà és el preferit dels alumnes del Principat

Redacció Andorra la Vella

L’opció del batxillerat continua sent la preferida dels joves andorrans quan acaben els estudis obligatoris. El curs 2019/2020 van ser 1.050 els estudiants que van escollir aquest camí per accedir a la universitat. Per contra, 503 alumnes van optar per la formació professional el curs passat. Així ho indiquen les dades del departament d’estadística en les quals es detalla que la majoria dels alumnes de batxillerat es concentren al sistema educatiu andorrà, amb 407 estudiants, seguit de l’espanyol (338) i el francès (305).



Pel que fa a les diferències entre els diferents sistemes, cal destacar que al sistema andorrà no s’obté cap especialització mentre que a l’espanyol es poden triar quatre itineraris i, en el francès, cinc. Així doncs, més de la meitat dels alumnes del sistema espanyol del curs passat es van decantar per les especialitats humanística i la social, amb un total de 187 joves. Per contra, en la branca científica i la tecnològica es van concentrar 151 alumnes. Del sistema francès, destaca que la majoria dels escolars de la promoció del 2019/20, 191, van optar per no especialitzar-se respecte als 104 que van prendre la mateixa decisió el curs anterior.



Quant a l’FP, 271 estudiants es decanten pel sistema educatiu andorrà. D’aquests, la família professional més demandada és la d’Activitats Físiques Esportives i de Lleure, amb 89 estudiants, seguida de Microinformàtica i Xarxes, amb 55 alumnes.



El sistema educatiu francès té 232 alumnes i l’especialitat amb major nombre d’alumnes és la de Gestió Administrativa amb 82, seguida de ‘Comerç’ amb 60.